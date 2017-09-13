Başbakan Yıldırım, Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Konuştu (2)

Başbakan Yıldırım, Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Konuştu (2)

Başbakan Yıldırım, Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Konuştu (2)