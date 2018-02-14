Başbakan Yıldırım Belarus'ta
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Başbakan Yıldırım Belarus'ta

Başbakan Binali Yıldırım, Belarus Cumhuriyet Konseyi Başkanı Mikhail Myasnikovich ve Temsilciler Meclisi Başkanı Vladimir Andreychenko ile görüştü.

Başbakan Yıldırım Belarus'ta

Başbakan Binali Yıldırım, Belarus Cumhuriyet Konseyi Başkanı Mikhail Myasnikovich ve Temsilciler Meclisi Başkanı Vladimir Andreychenko ile görüştü.

Cumhuriyet Konseyi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmede, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da yer aldı.

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