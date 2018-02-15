Başbakan Yıldırım: Belarus ile Yedi Anlaşma İmzalandı (1)

– Resmi ziyaretler gerçekleştirmek için Belarus'ta bulunan Başbakan Binali Yıldırım iki ülkenin iş dünyasının önde gelen isimlerinin bulunduğu Belarus Türkiye İş Forumu'nda iki ülke arasında toplam altı projeye imza atıldığını açıkladı.

Belarus-Türkiye İş Forumu'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım iki ülkenin iş dünyasına iş birliği yapılacak alanları belirleme çağrısı yaptı ve "Hangi alanda ihtiyaç olduğunu belirleyecek olan sizlersin. Bize düşen görev de sizleri biraraya getirip fırsatları değerlendirmenize vesile olmaktır" dedi.

"Mesela iletişim alanında Turkcell firmamızın burada da bir şirketi var. Faaliyetini yaygınlaştırmak için ciddi çaba içerisinde ve daha fazla yatırım yapmak gayreti içinde" diyen Yıldırım ilişkilerin her bakımdan daha iyiye gideceğini düşündüğünü aktardı. Ziyaretinin ilk gününde iki ülke arasında altı tane anlaşma imzaladığını aktaran Başbakan Yıldırım "Yatırımların korunması, çifte verginin önlenmesi, standardizasyon, kombine taşımacılık, bilimsel ve teknik iş birliğinin artırılması alanlarında anlaşmalara imza attık"

Türkiye-Belarus Ortak Anaokulu kuruluyor

Bir anlaşmanın da eğitim ve kültür alanında gerçekleştiğini aktaran Başbakan Yıldırım şunları söyledi: "Dün yetişmedi bugün de bir iş daha yapıyoruz. Bu da bir kültür ve eğitim hizmeti. Belarus hükümeti tamamlanmaya yakın bir eğitim tesisini Türkiye-Belarus ortak Anaokulu şeklinde işletilmesi konusunda bize lütuf – güzel bir iş birliği için imkan sundu. Türkiye-Belarus ortak Anaokulu'na Maarif Vakfı'mız öğretmen gönderecek. Turkcell binanın eksik kalan kısımlarını 500 bin dolar yatırımla inşa edecek. Bu vesileyle Turkcell'e de teşekkür ediyorum. Bu ortak anaokulu ile birlikte Belarus Türkiye arasında genç yaşta yavrularımız ortak kültürümüzü öğrenme fırsatı bulacaklar. İlişkilerimiz için bu da hayli anlamlı bir girişim" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın Türkiye-Belarus İş Forumu'ndaki konuşmasından diğer bazı satır başları ise şöyle:

"Bir milyar dolara yaklaşan bir ticaretimiz var. İyi denebilir. Ama potansiyel bununla sınırla değil. 10 milyar dolara ulaşmak işten bile değil. Biz devletten devlete ticaret yapacak değiliz. Bunu siz yapacaksınız. Bizim görevimiz sizin sorunlarınızı çözmek. Biz bunu yapacağız sizde sonuç alacaksınız. Şimdiden daha iş birlikleri başlamış"

"Karla mücadele ekipmanlarının imalatı konusunda Erzurum'da firmalar var. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Belarus'un ziraat makinalarında, büyük iş makinalarında ciddi birikimi olduğunu biliyoruz. 3. ülke pazarlarına hitap edilecek şekilde bunlar ilerletilebilir"

"Türkiye otomotivde ihracatının en büyük kalemini oluşturuyor. Bunu Belarus'ta değerlendirebilir. Türkiye gerçekleştirebilir. Türkiye'nin özellikle yüksek öğretimde iş birliğini daha da ileri taşıması mümkündür. Bunları yapmanın yolu alt yapıyı daha da iyi hale getirmektir. İki ülke arasında her gün mutlaka sefer olmalı. Hava trafiğini artırmak lazım. Bir taneyle yetinmeyip daha fazla sefer olmalı. İş fırsatları oluşsun."

"Biz Belarus-Türkiye ilişkilerinde kazan-kazan esasına göre işlerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Tek taraflı bir kazancın geleceği olmaz. Tek tarafın mutlu olduğu ticaretten hayır gelmez. Mesela vaktiyle başlanan Viking projesi var. Bu proje bir türlü istediğimiz noktaya gelmedi Ukrayna'daki olaylardan dolayı. Kuruldu mu? Kuruldu. Yavaş ilerliyor. Su yolu geliştirebilir. Ticaretin büyümesinin önündeki engellerde daha da geriletilebilir. Ulaşım, lojistik ticaret için araçtan ibarettir. 3-5 kuruşu ticaret olarak görürsek ülkemize kötülük yapmış oluruz" - İstanbul