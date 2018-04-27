Başbakan Yıldırım: "(Bedelli Askerlik) Profesyonel Askerliğe Geçtiğimiz İçin Bu Dikkate Alınması...

Başbakan Yıldırım: "(Bedelli Askerlik) Profesyonel Askerliğe Geçtiğimiz İçin Bu Dikkate Alınması...

Başbakan Yıldırım: "(Bedelli askerlik) Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Buradan elde edilecek kaynağın da savunma sanayimizi güçlendirme için kullanılması gerekir."

Başbakan Yıldırım:

Başbakan Yıldırım: "(Bedelli askerlik) Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Buradan elde edilecek kaynağın da savunma sanayimizi güçlendirme için kullanılması gerekir."

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