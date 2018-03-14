Başbakan Yıldırım Azerbaycan'da

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ekonomik potansiyelin yüksek olduğunu belirterek, "Potansiyelimizi tam istediğimiz gibi kullanamıyoruz. Devlet başkanlarımız yıllık 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefi belirledi. Bunu gerçekleştirmek için atılması gereken adımlar var. Taşımacılıkla ilgili kolaylaştırıcı adımlar atılmalı, ticaretteki kısıtlayıcı şartlar kaldırılmalıdır. Her şeyden önce formalitelerin azaltılması lazım." dedi

Başbakan Yıldırım, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenecek 6. Küresel Bakü Forumu'na katılmak üzere geldiği Azerbaycan'da, Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZTV) canlı yayınına katılarak, soruları yanıtladı.

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki yatırımların arttığına dikkat çeken Yıldırım, Azerbaycan'ın Türkiye'deki yatırımlarının 10 milyar doları geçtiğini, Türk iş adamlarının Azerbaycan'daki yatırımlarının da 10 milyar doların üzerinde olduğunu ifade etti.

İki ülkenin Gürcistan'ın da katılımıyla sadece Kafkasya'yı değil, Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar büyük bir coğrafyayı yakından ilgilendiren Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı ve TANAP gibi projelere imza attığını hatırlatan Yıldırım, "BTK Demiryolu Hattı, yüzyıllar boyunca Doğu ile Batı arasında ticaret yollarının geçtiği güzergahın yeniden ihya edilmesidir. TANAP da Türkiye ve Avrupa'nın enerji güvenliğini sağlayan büyük proje. Projelerimiz bölgenin istikrar ve huzuru için ciddi olanak sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecinden de bahseden Yıldırım, "Azerbaycan'ın tüm egemenlik haklarının sağlanmasını istiyoruz. BM ve diğer tüm örgütler Ermenistan'ın yanlış yaptığını kabul ediyor fakat çözüm konusunda adım atmada gerekli hassasiyeti göremiyoruz. Biz her zaman Azerbaycan'ın haklı davasının yanındayız. Azerbaycan için tehdit neyse bizim için de odur. Uluslararası kurumlar Ermenistan'a daha fazla baskı yapmalıdır." diye konuştu.

"Potansiyelimizi tam istediğimiz gibi kullanamıyoruz"

Suriye krizi konusuna da değinen Yıldırım, bölgede huzur sağlamak ve terörü yok etmek için Afrin operasyonunu başlattıklarını, terör unsurlarını temizleyerek bölge halkını zulümden kurtaracaklarını belirtti.

Yıldırım, Türkiye'ye yönelik tüm tehditlere karşı güvenlik tedbirlerini uluslararası hukuka dayalı olarak meşruiyet zemininde aldıklarını ve almaya devam edeceklerini vurguladı.

Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ekonomik potansiyelin yüksek olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Potansiyelimizi tam istediğimiz gibi kullanamıyoruz. Devlet başkanlarımız yıllık 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefi belirledi. Bunu gerçekleştirmek için atılması gereken adımlar var. Taşımacılıkla ilgili kolaylaştırıcı adımlar atılmalı, ticaretteki kısıtlayıcı şartlar kaldırılmalıdır. Her şeyden önce formalitelerin azaltılması lazım. Bunlar için de gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.