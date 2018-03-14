Başbakan Yıldırım Azerbaycan'da

Başbakan Binali Yıldırım temaslarda bulunmak için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın uçağı yerel saatle 12: 40'da Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Yıldırım'ı havalimanında Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve büyükelçilik çalışanları karşıladı. Başbakan Yıldırım bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edilecek, Milli Meclis başkanı Oktay Asadov ve Başbakan Artur Rasizade ile görüşecek. Yıldırım, Azerbaycan temasları kapsamında yarın 6. Küresel Bakü Formu'na katılacak.

Binali Yıldırım'ın 6. Küresel Bakü Formu'nun açılış töreninde ve toplantının oturumunda konuşma yapması planlanıyor. Yıldırım Forum kapsamında bir sıra ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. - BAKÜ