Başbakan Yıldırım: " (Avrupa Parlamentosunun Türkiye kararı) Şunu herkes bilmelidir ki Türkiye'nin her zaman seçeneği vardır, her zaman gidecek bir başka yolu vardır, alternatifsiz değildir. Kaldı ki AB üyeliği, Türkiye'ye bir menfaat sağlarsa, AB'ye iki menfaat sağlar. Unutulmamalıdır ki AB'nin güvenliği Türkiye'den başlar. Bu gerçekleri dikkate alarak, herkesin sorumlu davranmasını ve buna göre gereğini yapmasını bekliyoruz."