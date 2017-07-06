Başbakan Yıldırım: " (Avrupa Parlamentosunun Türkiye kararı) Çok önemli bir karar değil bizim açımızdan. Bilinmeyen bir şey de değil. Buna benzer kararlar geçtiğimiz aylarda da verildi. Bizim açımızdan bu karar hükümsüzdür, geçersizdir."