Başbakan Yıldırım: "(Avrupa Parlamentosunun Türkiye Kararı) Çok Önemli Bir Karar Değil Bizim...
Başbakan Yıldırım: "(Avrupa Parlamentosunun Türkiye kararı) Çok önemli bir karar değil bizim açımızdan. Bilinmeyen bir şey de değil. Buna benzer kararlar geçtiğimiz aylarda da verildi.
Başbakan Yıldırım: " (Avrupa Parlamentosunun Türkiye kararı) Çok önemli bir karar değil bizim açımızdan. Bilinmeyen bir şey de değil. Buna benzer kararlar geçtiğimiz aylarda da verildi. Bizim açımızdan bu karar hükümsüzdür, geçersizdir."