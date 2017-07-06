Başbakan Yıldırım: "Avrupa Birliği'nin çeşitli konularda Türkiye'yi eleştirmek yerine bir de dönüp kendi içine bakması lazım. Kendi içlerinde neye bakacaklar? PKK bölücü terör örgütünün oradaki faaliyetlerinin niye bu kadar yaygınlaştığının, FETÖ'nün faaliyetlerine niye bu kadar kayıtsız kalındığının cevabını da bize vermeleri gerekiyor."