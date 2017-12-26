Başbakan Yıldırım, "Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin Yıl Dönümü" Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Başbakan Binali Yıldırım, "Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının, 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişi, Kurtuluş Savaşı'nın önemli dönüm noktalarından biridir" dedi.

"ANKARALILAR ONLARA BÜYÜK MORAL VERMİŞ"

Başbakan Binali Yıldırım, 'Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü' dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının, 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişi, Kurtuluş Savaşı'nın önemli dönüm noktalarından biridir. Ankara bu tarihten itibaren istiklal mücadelemizin merkezi haline gelmiştir. Atatürk ve arkadaşlarını büyük bir coşku ve heyecanla karşılayan Ankaralılar, onlara büyük cesaret, güç ve moral vermiş, Cumhuriyet'e uzanan yolda verilen mücadeleye her zaman kararlılıkla sahip çıkmıştır."

"ANKARA CUMHURİYETİN İLERLEMESİNDE ÖNCÜ BİR ROL ÜSTLENDİ"

"Milli mücadelemizin karargahı, aziz milletimizin sarsılmaz iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ev sahipliği yapan Ankara, Cumhuriyetimizin başkenti olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda olduğu gibi, gelişmesi ve ilerlemesinde de öncü bir rol üstlenen Ankara, sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ülkemizin başkenti olma onurunu bugün de layıkıyla taşımaktadır. Ankara'ya gelişinin yıl dönümü vesilesiyle Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyor, vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.