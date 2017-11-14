Başbakan Yıldırım: "Atatürk Hiçbir Siyasi Kurum ya da Kuruluşun Tekelinde Değildir.
Başbakan Yıldırım: "Atatürk hiçbir siyasi kurum ya da kuruluşun tekelinde değildir.
Başbakan Yıldırım: "Atatürk hiçbir siyasi kurum ya da kuruluşun tekelinde değildir. Atatürkçülük lafla olmaz"
- "ABD Başkan Yardımcısı Pence ile yaptığımız görüşmede FETÖ ve PYD ile ilgili beklentilerimizi açık açık söyledik. FETÖ elebaşının tutuklanarak Türkiye'ye iade edilmesini talep ettik. PKK'nın Suriye şubesi gibi çalışan YPG terer örgütü DEAŞ ile mücadelede elde ettiği silahları amcaları olan PKK'ya verdiğini söyledik"
-"Birileri tüm Türkiye'nin ortak değeri olan Atatürk'ü hala tekellerinde görmeye devam ediyor"
-"Bre ahmaklar, AK Parti kurulduğu günden beri Anıtkabir'e gidiyor, 10 Kasım törenlerine de katılıyor. AK Parti'nin hiç kimseye Atatürkçülüğünü kanıtlamaya ihtiyacı yoktur. Atatürk hiçbir siyasi kurum ya da kuruluşun tekelinde değildir. Atatürkçülük lafla olmaz"
-"Dünyanın en büyük havalimanını yaparsan, Atatürkçülük budur. Türkiye için eser üretmektir. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin ortak değeridir. Toplumu bu konu üzerinden ayrıştırmak Atatürkçülük değildir, vatanseverlik hiç değildir"
ANKARA - Başbakan Binalim Yıldırım AK Parti grup toplantısında konuştu.