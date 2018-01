Başbakan Yıldırım: "Asla güney sınırlarımızda bir terör kuşağının oluşmasına müsaade etmeyeceğiz"

Başbakan Yıldırım, Kasımpaşa Tüneli'nin açılış töreninde konuştu

İSTANBUL - Kasımpaşa Tüneli'nin açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili, "Hudutlarımızın güvenliği, milletimizin can ve mal emniyeti tam anlamıyla sağlanıncaya kadar bu operasyonlar sürecek. Asla ve asla güney sınırlarımızda bir terör kuşağının oluşmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Kasımpaşa Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla hizmete açıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, milletvekilleri katıldı.

Törende konuşan Başbakan Binali Yıldırım, açılışı gerçekleştirilen tünellerin bölge trafiğinde rahatlama sağlayacağını vurgulayarak, "Bu tünellerin hizmete girmesiyle Şişhane'den gelen trafik Aynalıkavak üzerinden geçmeyecek doğrudan bu tüneller vasıtasıyla 1. Çevreyolu ve 2. Çevreyolu'na katılmış olacak. Bugün günlük 4 bin olan trafik miktarı on kat artacak. İstanbul'un bu bölgedeki trafiğine önemli rahatlama sağlayacaktır. Değerli İstanbullular bizim siyasetimiz hizmet siyasetidir, eser siyasetidir" diye konuştu.

"İstanbul'da raylı sistem uzunluğu 260 kilometreyi buldu"

İstanbul'da raylı sistem konusundaki yatırımların sürdüğünü hatırlatan Yıldırım, "Bugün İstanbul'da raylı sistem uzunluğu 260 kilometreyi buldu. Bunların bir çoğu son 15 yılda yapıldı. 2023'de inşallah güzel İstanbulumuza bin kilometrenin üzerinde raylı sistem kazandırmış olacağız. Sadece metro yol tünel değil dünyanın en büyük havalimanını da İstanbul'da yapıyoruz. İnşallah bu havalimanının ilk bölümünün açılışını da bu yıl sonu gerçekleştireceğiz. Tamamı bittiğinde 150 milyon yolcu kapasitesine sahip dünyanın en büyük havalimanı olacak" şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım Kanalistanbul çalışmalarına da bu yıl içinde başlanacağını vurguladı.

"Orada terörün başını ezinceye kadar bu faaliyetler sürecek"

Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Başbakan Yıldırım, "Bugünlerde ülkemiz güney sınırlarından bazı tacizlere maruz kalıyor. Buna karşı TSK, kahraman Mehmetçiğimiz milletimiz başına bela olan bu eşkıya sürülerine hak ettiği dersi vermek için Afrin'deler. Orada terörün başını ezinceye kadar bu faaliyetler sürecek. Kim ne derse desin. Hudutlarımızın güvenliği, milletimizin can ve mal emniyeti tam anlamıyla sağlanıncaya kadar bu operasyonlar sürecek. Asla ve asla güney sınırlarımızda bir terör kuşağının oluşmasına müsaade etmeyeceğiz. Allah Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.