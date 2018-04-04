Başbakan Yıldırım: "Artık Türkiye'de Engelliler Engelsizdir"

Başbakan Yıldırım: "Artık Türkiye'de Engelliler Engelsizdir"

- Engelli Vatandaşların EKPSS ve Kura Yöntemiyle Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Engelli Vatandaşların EKPSS ve Kura Yöntemiyle Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'ne katıldı.

- Engelli Vatandaşların EKPSS ve Kura Yöntemiyle Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Engelli Vatandaşların EKPSS ve Kura Yöntemiyle Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'ne katıldı.

Başbakan Yıldırım: "Artık Türkiye'de engelliler engelsizdir. Hepsi yarınına umutla bakıyor."

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