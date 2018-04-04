Başbakan Yıldırım: "Artık Türkiye'de Engelliler Engelsizdir"
- Engelli Vatandaşların EKPSS ve Kura Yöntemiyle Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Engelli Vatandaşların EKPSS ve Kura Yöntemiyle Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'ne katıldı.
- Engelli Vatandaşların EKPSS ve Kura Yöntemiyle Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Engelli Vatandaşların EKPSS ve Kura Yöntemiyle Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'ne katıldı.
Başbakan Yıldırım: "Artık Türkiye'de engelliler engelsizdir. Hepsi yarınına umutla bakıyor."