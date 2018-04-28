Başbakan Yıldırım: "Anadolu Kazan Biz Kepçe Yurdun Her Köşesini Karış Karış Dolaşacağız"

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Kadın Kolları 5'inci Olağan Kongresi'ne katılmak üzere geldiği Haliç Kongre Merkezi önünde kendisini bekleyen vatandaşlara otobüs üzerinden seslendi. Yıldırım, "İnşallah bundan böyle Anadolu kazan biz kepçe yurdun her köşesini karış karış dolaşacağız, gönüllere gireceğiz. Türkiye'yi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde cumhuriyetimizin 100'üncü yılına, büyük hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Kadın Kolları 5'inci Olağan Kongresi'ne katılmak üzere geldiği Haliç Kongre Merkezi önünde otobüs üzerinden kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte vatandaşları selamlayan Yıldırım, AK Parti'nin yıllar süren iktidarı boyunca en büyük destekçilerinin kadınlar olduğunu söyledi. Yıldırım, AK Parti teşkilatına emek veren herkese teşekkür ederken, Anadolu'nun her köşesini gezmeye devam edeceklerini ifade etti.

"Anadolu kazan biz kepçe yurdun her köşesini karış karış dolaşacağız"

Başbakan Yıldırım, şu açıklamalarda bulundu:

"Her seferde partimizin seçimleri kazanmasının gerçek gücü AK kadınlarımızdır. İnşallah önümüzdeki 24 Haziran seçimlerinde de aynı şekilde İstanbul'da yeni bir tarih yazmaya kadınlarımız hazır mısınız? Bugün burada kadın kolları kongremizi yaptıktan sonra İzmir'e geçiyoruz. İzmir'de de yol arkadaşlarımızla, AK Parti sevdalılarıyla bir araya geleceğiz. İnşallah bundan böyle Anadolu kazan biz kepçe yurdun her köşesini karış karış dolaşacağız, gönüllere gireceğiz. İnşallah Türkiye'yi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde cumhuriyetimizin 100'üncü yılına, büyük hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Kongremizin hayırlı olmasını diliyorum bugüne kadar bu teşkilata emek veren tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum." - İSTANBUL