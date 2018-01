Başbakan Yıldırım: "Ana Muhalefet Sittin Sene İktidar Yüzü Göremez"

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "İktidara muhalefeti, ülkeye, ülke çıkarlarına muhalefet etmek sanıyorlar. Her gittikleri yerde Türkiye'yi şikayet ediyorlar. Türkiye'nin güvensiz olduğunu söylüyorlar. Bu ülkede iktidar alternatifi olan ana muhalefet partisi, bu kafayla giderse sittin sene iktidar yüzü göremez" dedi.



Başbakan Yıldırım, Işıkkent Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Isparta 6. Olağan İl Kongresine, vatandaşların alkışları ve yoğun ilgisi altında girdi. Salon içinde yürüyerek, kendisine uzatılan her eli sıkan Başbakan Binali Yıldırım, gelen öz çekim isteklerini de geri çevirmedi.



Güller diyarı, göller diyarı Isparta'nın tüm ilçelerine selam gönderen Başbakan Yıldırım, "Sadrazamlar şehri Isparta'ya selam olsun. Isparta'nın gül yüzlü insanları selam olsun. Ispartalı kardeşlerime yol arkadaşlarıma milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim. Az önce Burdur kongremizi yaptık. Isparta'dan 8 milyon insanımızı selamlıyorum. 2018 yılı barışa kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Yeni yılınızı tebrik ediyorum" diye konuştu.



"En büyük özelliğimiz eser bırakmak"



AK Parti hareketinin en büyük özelliğinin hizmet etmek ve eser bırakmak olduğunun altını çizen Başbakan Yıldırım, "Eseri olmayanın yerinde yeller eser. O kadar eser bıraktık ki gurur duyuyoruz. Bu milletin güvenini kazanmaktan bahtiyarlık duyuyoruz. Isparta gülleri halıları ile ünlü. Bizde Isparta'nın halılarının muhteşem eserleri gibi memleketin her farklılığını zenginlik olarak birlik ve bütünlük olarak görüyoruz. Bu salonun coşkusu heyecanı işte bunu gösteriyor. Sizler heyecanımıza gücümüze güç katıyorsunuz AK gençler yüzümüzün akısınız. AK Parti teşkilatı Isparta yine aynı heyecanla coşkuyla kongrede bir mesaj veriyor. AK Parti Isparta 2019'a hazır mıyız? 2019'da gençler yeni bir destan yazacak mıyız? Isparta işi bitirmiş. Isparta kararını vermiş. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.



"Hizmet etmekten asla yorulmadık"



AK Parti'nin birliğin, kardeşliğin güvencesi olduğuna vurgu yapan Yıldırım, "Bizim birliğimiz milletin birliğidir. AK Parti teşkilatında görev alan kardeşlerim aynı şuurdadır. Milletin hizmetindeyiz. Bu kutlu davaya hizmet yolunda muhabbetimizde sevdamızla, aşkımızla daha çok büyüteceğiz daha kararlılıkla yürüyeceğiz. Sen ben davası peşinde olmadık. Olmayacağız. AK Parti'de görev değişimi bayrak koşusu gibi değildir, AK Parti'de bayrak koşusu bayrağı veren de, alan da hız kesmeden birlikte koşmaya devam eder. Kongreleri bir tazelenme olarak görürüz. Millete hizmet etmekten asla yorulmadık yılmadık. Bundan sonrada yorulmayacağız, yılmayacağız. Daha yürüyecek çok yolumuz var. Bu yol milletin yoludur, bu yoldan dönülmez" dedi.



"Askerliğini eksik yapmış"



Son günlerde bir tartışma olduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, "Bilen de konuşuyor bilmeyen de konuşuyor. Hükümet sivillere koruma getirmiş. Bu demokrasiye uygun değilmiş. Günün birinde bu kötüye kullanılırmış. Ne diyor, darbeye karşı duranlara niye koruma getirdiniz. Kim diyor Ana Muhalefet Partisi Başkanı diyor. Sen sıcak evde otururken bu millet meydanlardaydı ey Kemal Bey kendine gel, kendine gel. Şimdi şu mevzu anlaşılsın. Efendim, komutanın emrini dinlemek şart, itaatsizlik yapılmaz, Kılıçdaroğlu biliyor da eksik biliyor, yanlış biliyor. Bilmiyorum askerliğini nerede yaptı ama öğrenmeden bitirmiş askerliğini. O işin doğrusu Kemal Bey öyle değil. Eğer size verilen emir suçsa, o emre uymak diye bir şey yoktur. Suç olan emre uymak suçtur ve cezası vardır. Normal askerlikle darbeyi birbirine karıştırmayalım" dedi.



"FETÖ'cü ağzıyla konuşmayı bırak"



Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: "Darbede komutam köprüde emretti bunların üzerine 'Ateş et öldür' dedi. Onu reddeden bir asker doğru yaptı. O emir suçtu. Suça karşı durmak ta vatanseverlik görevidir, askerlik görevidir. Onun için biz ne yapıyoruz. Bizim yaptığımız iş şu darbeden sonra 16 Temmuz'da darbe bastırıldı. Bu esnada sokağa Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla yediden yetmişe herkes indi. Ne yaptık darbecilere karşı koyduk, tankların önüne çıktık. Darbecileri derdest ettik, onların kan dökmesinin önüne geçtik bu uğurda 250 kardeşimiz hayatını verdi. 2 bin 193 kişi yaralandı, gazi oldu. Biz ne yaptık dedik ki bak o gün meydanlara inen darbecilere dünyayı dar eden bu vatandaşlarımıza, sivillerimize sorgu sual yok, mahkeme, dava yok, onlar birer kahramandır, onların gücü tankın gücü yenmiştir darbecileri zehir etmiştir. Şimdi çıkmışlar niye bu insanlara kanuni koruma getiriyorsun, kime getireceğim kardeşim, darbeyi bastıran önleyen, bu insanlara koruma getirmeyip de darbecileri mi koruyacağız. Kemal Bey kalkıp FETÖ'cü ağzıyla konuşmayı bırak da, darbeye karşı aslanlar gibi duran şehitlerimizin yakınlarının gazilerimizin yakınlarının ruhunu, muhabbetini yok edecek bu yanış davranıştan vazgeçin."



"CHP'li milletvekili hesabını yargıda verecek"



Bu düzenlemenin her yönüyle hukuki olduğuna vurgu yapan Başbakan Yıldırım, "15 Temmuz darbesinin bastırılmasına yönelik vatandaşları korumayı amaçlamaktadır. Bun dışında söylenen ne varsa doğru değildir. Bu yönde 1.5 sene öncede düzenleme yaptık, polis askerler için yaptık. Siviller için de aynı düzenlemeyi getirdik. Bugün nerdeyse, 'O yanlıştır bu darbe yapmayı teşvik eder, çeteleşmeye sebep olur'. CHP'li vekil var ki alçaklıkta sınır tanımıyor. Bu insanlara hakaret etmekten, küfretmekten geri kalmıyor. Bunun hesabını yargı karşısında verecek. Şehit yakınlarına, gazilere bunun hesabını verecek. Yağma yok. Köpeksiz köyde değneksiz gezebileceğinizi mi sandınız" diye konuştu.



"Sittin sene iktidar olamazsın"



"15 Temmuz diriliş destanıdır, 15 Temmuz'u unutmayacağız unutturmayacağız" diyen Başbakan Yıldırım, "İktidara muhalefeti, ülkeye, ülke çıkarlarına muhalefet etmek sanıyorlar. Her gittikleri yerde Türkiye'yi şikayet ediyorlar. Türkiye'nin güvensiz olduğunu söylüyorlar.Bu ülkede iktidar alternatifi olan ana muhalefet partisi, bu kafayla giderse sittin sene iktidar yüzü göremez. Avucunu yalarsın. Ispartalıların güzel bir sözü var: Çalıda gül bitmez, cahile söz geçmez" şeklinde konuştu.



"10 büyük projenin 6'sı Türkiye'de"



Yıllardır devam eden taşeron tartışmalarına da son verdiklerini dile getiren Yıldırım, "Taşeron sorununu haletlin hayırlı olsun. Asgari ücret enflasyonun altında olmayacağını söyledik. Çalışanın hakkını geciktirmeden vereceğimizi söyledik. Yeni asgari ücreti tamamladık. İşverenlerin işçi çıkarmaması için her işçi için 100 lira destek vereceğimizi söyledik. 15 yılda milli geliri tam 3 kat arttırdık. Dünyanın parmak ısırdığı projeleri ülkemize kazandırdık. Dünyada 2008'den bu yana ekonomik kriz var. Bu krizde yaprak kıpırdamıyor. Dünyada 10 proje yapıldı, bu 10 projenin 6 tanesini Türkiye yaptı. Dünyanın en büyük havalimanını da yine Türkiye yapıyor. Türkiye'ye en iyisi size en iyisi yakışır" açıklamasını yaptı.



"Isparta'ya müjdeler"



Isparta'ya 15 yılda 9 katrilyon destek sağladıklarını kaydeden Başbakan Yıldırım, "Isparta 150 milyon dolar ihracat yapan il haline geldi. TOKİ kapsamında 4 bin konut başlamıştık, 3 bin 640'ı bitti. 400 dönüm arazi ayarlandı, 2 bin konut daha yapılacak. Hızlı tren yapacağız. Lavantayı koruma altına alacağız. Isparta'ya 2 tane daha Organize Sanayi Bölgesi kuruyoruz" ifadelerini kullandı.



Başbakan Yıldırım, Ispartalı 9. Cumhurbaşkanı rahmetli Süleyman Demirel'i de andı.



Yıldırım'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer,milletvekilleri, belediye başkanları ve ilçe başkanları eşlik etti.



İl Başkanı Osman Zabun, büyük Türkiye için Isparta olarak hazır olduklarını dile getirerek, "Yeni bir heyecan ve aşkla partimize hizmet etme sözü veriyoruz. 2019'da yerel ve genel seçimlerde elde edeceğimiz başarılarla ortaya koymaya hazırız. Milletimizle el ele vererek kutlu yürüyüşe devam edeceğiz. Millete hizmet yolunda Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu. - ISPARTA