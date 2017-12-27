Başbakan Yıldırım: "Amerikan yönetiminin Kudüs konusunda aldığı kararın sonuçları kapsamlı değerlendirme fırsatı bulacağız"

Başbakan Yıldırım, Riyad ziyareti öncesi havalimanında konuştu



ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, "Körfez iş birliği konseyinin bölgenin çok taraflı iş birliği platformu olarak güçlenmesine önem veriyoruz" dedi.