Başbakan Yıldırım: "(AKPM'nin seçimin ertelenmesi çağrısı) Avrupa Konseyi Parlamentosu, bunu söyleyeceğine, yüzlerce, binlerce insanın kanına girmiş bir terörist başını getirip orada konuşturmasın. Avrupa Konseyi, Salih Müslüm denen, katil olduğu tescil olmuş bir insanı getirip o parlamentoda konuşturmakla ne barışa ne terörle mücadeleye ne de Avrupa'nın değerlerine hizmet eder."