Başbakan Yıldırım AK Parti İl Kongresine Katılacak

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, 3 Şubat'ta gerçekleşecek il kongresine Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağını belirtti.

AK Parti İl Kongresi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenleyen Demiraslan, ilçe kongrelerinin bittiğini ve il kongrelerinin başlayacağını söyledi.

Balıkesir ve Tekirdağ il kongreleriyle sürecin başlayacağını ifade eden Demiraslan, şunları kaydetti:

"AK Parti ülkemiz için büyük projelere imza atan hizmet kervanının adıdır. Bugüne kadar her adımı milletimizle birlikte attık. Bundan sonrada insanımızla, hemşehrilerimizle el ele daha da kenetlenerek yol yürüyeceğiz. Bildiğiniz üzere ilçe kongrelerimizi bitirdik. Sıra il kongrelerine geldi. 3 Şubat Cumartesi Kurtdereli Spor Salonunda sayın Başbakanımız Binali Yıldım'ın katılımı ile il kongremizi gerçekleştireceğiz. Kapımız, Türkiye'nin yarınları için Balıkesir'in geleceği için çalışmak isteyen her kardeşime sonuna kadar açıktır. Partide görev almak ve ak davamıza katkı sağlamak arzusunda olan herkesi cuma gününe kadar gönül rahatlığıyla bizlere müracaat edebilir. Bir olalım, beraber olalım, birlikte Balıkesir olalım, birlikte Türkiye olalım."

Konuşmanın ardından gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Demiraslan, şimdilik seçime tek aday olarak kendisinin gösterildiğini aktardı.