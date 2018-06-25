Başbakan Yıldırım, Balkon Konuşması Yaptı: Gün, 81 Milyonun Kazandığı Bir Gündür

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'daki AK Parti Genel Merkezinde yaptığı balkon konuşmasında, "24 Haziran seçimleri demokrasi tarihimizin en önemli dönüm noktası olmuştur." ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

"GÜN 81 MİLYONUN KAZANDIĞI BİR GÜNDÜR"

Bugün bayram günüdür, Türkiye'nin günüdür. Gün, 81 milyonun kazandığı, kaybedeni olmayan bir gündür.

"24 HAZİRAN SEÇİMLERİ DEMOKRASİ TARİHİMİZİN DÖNÜM NOKTASI OLMUŞTUR"

24 Haziran seçimleri demokrasi tarihimizin en önemli dönüm noktası olmuştur. Aziz milletimize minnettarız, şükranlarımızı sunuyoruz.

"BUGÜN YENİ BİR GÜNDÜR"

Seçim kampanyasındaki tartışmalar artık geride kalmıştır. Bugün yeni bir gündür.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 7'den 70'e bütün vatandaşlarının hukuku artık güvence altındadır.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN YENİ SİSTEMİN CUMHURBAŞKANIDIR"

Milletin adamı, Türkiye sevdalısı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin cumhurbaşkanıdır.

Türkiye'yi durdurmak isteyenler, dize getirmek isteyenler dize gelmiştir, millet kazanmıştır.

"KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZE DEVAM EDECEĞİZ"

Farklılıklarımızla yeniden kaynaşmak için, bir ve beraber olmak için hazırız, bu aşk ve şevkle geleceğe kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz.

Türkiye kazandı, bu seçimin kaybedeni yoktur. Siyasi rekabet bizim için 'yenme-yenilme' anlamına gelmez.

"MİLLETİN ADAMI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

Hangi partiye oy vermiş olursa olsun her bir vatandaşımızın cumhurbaşkanı, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Herkes, bütün vatandaşlarım emin olmalıdır ki Türkiye daha güçlü demokrasisiyle daha sağlam temellere oturmuş bir Türkiye olarak yoluna devam edecektir.

"ŞİMDİ TÜRKİYE İÇİN CUMHURBAŞKANIMIZIN ETRAFINDA KENETLENME GÜNÜDÜR"

Milletimiz, erdem, irade ve cesaretle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak net sonuçla seçmiştir.

Şimdi Türkiye için Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenme günüdür. Milletin adamıyla milli bir mutabakatla kutlu yürüyüşe devam etme vaktidir.