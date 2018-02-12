Başbakan Yıldırım, "Afrin'i terör oluşumlarından temizleyeceğiz. Biz kirli pazarlık içinde olmayacağız"

-"Terör örgütlerinin al birini vur ötekisine. İster PKK ister YPG hangisi olursa olsun bizim hudutlarımızı tehdit ediyorsa, sınırlarımız ötesinde ülkemizi tehdit edecek bir takım oluşumlar içinde oluyorlarsa bunların hepsinin üzerine gideceğiz"

-"Afrin'i terör oluşumlarından temizleyeceğiz ve oradaki insanların tekrardan yurtlarına dönmesini sağlayacağız. Biz kirli pazarlık içinde olmayacağız. NATO'da müttefikimiz uzun yıllar stratejik ortak olarak düşündüğümüz Amerika'nın artık aklını başına toplayıp doğru dürüst bir karar vermesi lazım. Vereceği karar da terör örgütlerini yanına alıp terörle mücadele etmenin devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını artık Amerika'nın görmesi gerekiyor. Görmezse biz yapmamız gerekeni yapmaya devam ederiz"

ANKARA (İHA)- Başbakan Binali Yıldırım, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.