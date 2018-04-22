Başbakan Yıldırım: "Afrin'deki Gibi Tepelerine Çökeriz, Bu Bayrağı İndirmeyiz"

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin düşmanlarının belli olduğunu vurgulayarak, "İç ve dış mihraklar kardeşliğimizi çekemeyenler ne yaparsa yapsın. Afrin'de, El Bab'ta, Gabar'da, Kandil'de yaptığımız gibi tepelerine çökeriz, derslerini de veririz, bu bayrağı indirmeyiz, bu ezanları susturmayız" dedi.

Çeşitli ziyarete ve açılışlar için İzmir'e gelen Başbakan Binali Yıldırım, Karabağlar Selvili Mahallesinde Büşra Köylübay, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla yapılan Havva Yıldırım Anaokulu ile 32 derslikli Bahar Yıldırım İlkokulu'nun açılışını yaptı.

Başbakan'dan annesine itafen duygusal konuşma

Açılış töreninde konuşan Başbakan Yıldırım, bugünün ailesi için çok gurur verici bir gün olduğunu, belirterek, son Başbakan olarak hitap ederken pek çok heyecanı da bir arada yaşadığını söyledi. Başbakan Yıldırım, "Bu anlamlı günde rahmetli anamın ve uzun ömürler versin Allah sevgili kayınvalidemin adlarını taşıyan güzel ilçemiz, İzmir'in en vefakar ilçesinde okuyan yavrularımıza armağan ediyoruz. Ben anam Bahar Yıldırım'ı ömrünün baharında kaybettiğimde henüz 38 yaşındaydı. Kaybettiğimiz bütün annelerle birlikte sevgili annemin de mekanı cennet olsun. Okulun tabelasında Bahar Yıldırım yazdığını görünce güzel annemin, şefkatli kollarıyla bana sarıldığını hissediyorum. Beni ve kardeşlerimizi ömrünün baharında yetim bıraktığında bizim çok ama çok okumamızı isterdi. Biliyorum ki şu anda onun ruhu bizi görüyor ve bun manzaradan mutlu oluyor. Analarımız için ne yapsak azdır. Eğer bugün anam hayatta olsaydı sırtımda hacca bile götürürdüm. Kayınvalidem de bana anamın yokluğunu hiç eksiltmedi. Sağlık nedenleriyle aramızda değil, kendisinin de ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Başbakan Yıldırım, "Erzincan'ın Kayı köyünden, Topal Dursun'un ve Bahar Hanım'ın evladı olarak doğmuş Binali Yıldırım, şu anda Başbakan olarak sizlerle beraber ve sizlere hitap ediyorsa bunu güçlü milletimize ve aziz milletimize borçluyuz. Cumhuriyet, bu kardeşinizi ülkesine hizmet etme fırsatı verecek ve ona imkanlar verecek büyük bir yönetim şeklidir. Bugün köylerde, şehirlerde ülkemizin teminatı yarınlarımızın umududur cumhuriyet. Bütün yavrularımızın 23 nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

Bir milletin kaderinin değiştiği 23 Nisan gününün Türkiye'nin ilk resmi bayramı olduğunu ifade eden Yıldırım, "Milli bayramlar birliğimizin, kardeşliğimizin sembolüdür. Bizler bugünlerde çocuklarımıza kendilerine emanet edilen değerlerin emanetin önemini ve büyüklüğünü daha çok anlatacağız. Özellikle ülkemize devletimize, al yıldızlı bayrağımıza yönelik bölücü faaliyetler karşısında ülkemize daha fazla sahip çıkacağız. Egemenliğimizi gözümüzün nuru gibi koruyacağız. Bu topraklar üzerinde ay yıldızlı bayrak altında yaşayan her bir vatan evladı bilsin ki ne Kurtuluş Savaşını ne 15 Temmuz alçak FETÖ kalkışmasını, ne de bu toprağı bölmek isteyen hainlerin girişimini ne de kahraman şehitlerimizin kahramanlıkları asla unutulmayacak ve unutturulmayacaktır. Bunun için birbirimize daha çok kenetleneceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız, birlikte Türkiye olacağız" dedi.

"Tepelerine çökeriz, bu bayrağı indirmeyiz"

Türkiye'nin düşmanlarının belli olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Düşmanlar ay yıldızlı bayrağımıza karşı çıkanlardır. Düşmanlar 780 bin kilometre kare vatan toprağında ayrımcılık yapmaya çalışanlardır. Düşmanlar kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenlerdir. İç ve dış mihraklar kardeşliğimizi çekemeyenler ne yaparsa yapsın. Afrin'de, El Bab'ta, Gabar'da, Kandil'de yaptığımız gibi tepelerine çökeriz, derslerini de veririz, bu bayrağı indirmeyiz, bu ezanları susturmayız" dedi.

"Teknolojiyi kullanalım ama insanlığımızda cimri olmayalım"

Teknolojinin kullanılması gerektiğini ancak insanlığı kaybetmeme noktasında sosyal medyaya değinen Başbakan Yıldırım, "Kardeşimizin, anamızın, babamızın hatırını da sosyal medyadan sormak bizim hasletlerimize yakışmıyor. Görüyoruz artık bayram tebrikleri bile toplu mesaj vasıtasıyla yapılıyor. Neredeyse yüz yüze biletim kurmak yok oluyor. Kendimiz i bu esaretten kurtarmalıyız. Hatta geçen gün şahit oldum; birisi düğün davetiye fotoğrafını çekip arkadaşına gönderip, düğüne davet ediyor. Arkadaşı da geri kalır mı, o da muzip tutmuş bir çeyrek altının fotoğrafını çekip hayırlı olsun diye kutlama yapıyor. Ne hale geldik. Bilgi teknolojilerini geliştirmeye, evlatlarımız daha donanımlı hale getirmek için sonuna kadar kullanalım. Ama insanlığımız, sevgimizi birbirimize göstermemekte de cimri olmayalım. Bu okulda teknolojinin getirdiği her türlü imkan var. Hiçbir fedakarlıktan kaçınılmadı. Yeter ki evlatlarımız en iyi şekilde yetişsin" ifadelerini kullandı.

"Başbakanlık görevim sona eriyor ama daha çok çalışacağız"

15 Temmuz'da hainlerin TBMM'yi bombaladıklarını hatırlatan Yıldırım, "O gece milletin temsilcileri üzerlerine bomba yağarken milli iradeye sahip çıktılar. Bir kez daha o gece bombalara meydan okuyan vekillerimize şükranlarımız sunuyorum. O meclisi bombalamaya kalkanlar bilsin ki 250 bin fidanımızı şehit edenler 2 bin 193 kardeşimizin gazi olmasına sebep olanlar bilsin ki hiçbir şey karşılıksız kalmıyor. Şimdi mahkemelerde teker teker bunun hesabını ödüyorlar. Nümüzdeki günlerde meclisimiz daha güçlü, istikrarlı şekilde ülkemizi geleceğe taşıyacak. 24 Haziran'da yeni bir dönemin başlangıcına hazır mısınız? Yeni bir destan yazacak mıyız? Başbakanlık görevim şimdi sona eriyor. Ama İzmir için daha çok çalışmaya, daha çok hizmet etmeye bundan sonra da devam edeceğiz" diye konuştu.

Yıldırım ailesinin incisi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İzmir'de en çok ihtiyaç duyulan bir yerde böyle bir okul kazandırıldığını, Yıldırım ailesinin Türkiye'nin birçok yerine okul kazandırdığını ifade ederek, Karabağlar'daki bu okulun ise onların incisi konumunda olduğunu söyledi. Bakan Yılmaz, Bahar Yıldırım İlkokulu'nun açılmasıyla toplam 4 okulun normal eğitim yılına geçeceğini, Eserkent Okulunun yıkılmasıyla da yeni bir okul yaptırma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Başbakan Yıldırım ve bakanlar konuşmaların ardından İzmir'e katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür belgelerini takdim ederek, dualarla okulun açılış kurdelesini kesti.

Açılışa Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - İZMİR