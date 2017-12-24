Başbakan Yıldırım Adıyaman Valiliğini Ziyaret Etti

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin il kongresinin ardından Adıyaman Valiliğini ziyaret etti.



Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Adıyaman İl Kongresi'ne katılan Başbakan Yıldırım, kongre sonrasında Adıyaman Valiliğine geldi. Valilik bahçesinde Vali Nurullah Naci Kalkancı ve il protokolü tarafından karşılanan Başbakan Yıldırım, daha sonra valilik makamına geçti. Ziyaret burada basına kapalı şekilde devam etti. Başbakan Binali Yıldırım'ı görmek isteyen yüzlerce vatandaş ise valilik çevresinde toplandı. - ADIYAMAN