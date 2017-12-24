Başbakan Yıldırım Adıyaman'dan Ayrıldı

Başbakan Yıldırım Adıyaman'dan Ayrıldı

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin il kongresinin ardından gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası Adıyaman’dan ayrıldı.

Başbakan Yıldırım Adıyaman'dan Ayrıldı

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin il kongresinin ardından gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası Adıyaman'dan ayrıldı.

Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Adıyaman İl Kongresi'ne katılan Başbakan Yıldırım, kongre sonrasında Adıyaman Valiliğini ziyaret etti. Basına kapalı şekilde gerçekleştirilen valilik ziyareti sonrası Yıldırım, Kilis'e gitmek üzere Başbakanlık uçağı ile Adıyaman Havalimanı'ndan ayrıldı. - ADIYAMAN

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