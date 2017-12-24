Başbakan Yıldırım Adıyaman'da
Başbakan Binali Yıldırım, partisinin ilk kongresine katılmak üzere Adıyaman’a geldi.
Başbakan Binali Yıldırım, partisinin ilk kongresine katılmak üzere Adıyaman'a geldi.
Adıyaman ve Kilis'te AK Parti'nin il kongrelerine katılacak olan Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık uçağı ile Adıyaman Havalimanı'na geldi. Saat 12.38'de uçağı inen Başbakan Yıldırım'ı burada kent protokolü karşıladı. Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra Başbakanlığa ait otobüsle AK Parti Adıyaman 6. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Adıyaman Kapalı Spor Salonu'na doğru hareket etti. - ADIYAMAN