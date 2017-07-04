Başbakan Yıldırım, Açtığı Yoldan Makam Aracıyla Geçti

Başbakan Binali Yıldırım, açılışını yaptığı Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yollarından makam aracını kullanarak geçti.



Başbakan Yıldırım, Pendik Kurtköy'de Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yollarının açılış töreninin ardından, makam aracının şoför koltuğuna geçti.



Açılışı gerçekleştirilen bağlantı yolunu kullanarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ulaşan Yıldırım, köprünün Avrupa yakasında bulunan şantiyeye giderek, yetkililerden bilgi aldı.



Başbakan Yıldırım, daha sonra Çekmeköy Belediyesini ziyaret etti.