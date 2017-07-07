Başbakan Yıldırım, AB Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Bulc'ı kabul etti



ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Birliği Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc'ı kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım, AB Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc'ı Başbakanlık Resmi Konutu'nda kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.