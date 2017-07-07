Başbakan Yıldırım, AB Ulastırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulci'yi Kabul Etti

Başbakan Yıldırım, AB Ulastırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulci'yi Kabul Etti

Başbakan Yıldırım, AB Ulastırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulci'yi kabul etti(Tür: Ankara)

Başbakan Yıldırım, AB Ulastırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulci'yi kabul etti

(Tür: Ankara)