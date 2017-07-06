Başbakan Yıldırım, AB Ulastırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulci'yi Kabul Etti (Yeniden)

Başbakan Yıldırım, AB Ulastırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulci'yi Kabul Etti (Yeniden)

Başbakan Yıldırım, AB Ulastırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulci'yi Kabul Etti (Yeniden)