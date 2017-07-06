Başbakan Yıldırım, AB Ulaştırma Komiseri Bulc'u Kabul Etti

BAŞBAKAN Yıldırım bugün AB Ulaştırma Komiseri Violeta Bulc'u kabul etti.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre kabulde, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile işbirliğinin devamı konusunda kararlılığı vurgulandı.



Ayrıca Komiser Bulc'un, ulaştırma alanında AB çerçevesinde yürütülen projeler hakkında bilgi sunduğu, Türkiye ile bu alanda sürdürülen işbirliğinden duyulan memnuniyeti ve bu işbirliğinin daha da geliştirilmesi yönündeki isteğini dile getirdiği belirtildi.