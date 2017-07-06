Başbakan Yıldırım AB Komiseri Hahn'ı Kabul Etti

BAŞBAKAN Yıldırım bugün Komşuluk Politikası ve Müzakerelerden Sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn'ı kabul etti.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre kabulde, yakın dönemde Türkiye – AB ilişkilerinde yakalanan ivmenin korunarak daha ileriye taşınması konusundaki ortak iradenin teyit edildiği, bu bağlamda Türkiye'nin AB üyelik müzakereleri, AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, düzensiz göçle mücadelede işbirliği ve vize serbestisine ilişkin görüş ve beklentiler paylaşıldı.



Komiser Hahn'ın da, Türkiye ile işbirliği ve diyaloğu her alanda geliştirmek ve ilerletmek konusunda kararlı olunduğunu vurguladığı öğrenildi. - Ankara