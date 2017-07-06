Başbakan Yıldırım, AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn'ı Kabul Etti

Başbakan Yıldırım, AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn'ı Kabul Etti

Başbakan Yıldırım, AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn'ı Kabul Etti