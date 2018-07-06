Başbakan Yıldırım'a Veda Klibi

Türkiye'nin son Başbakanı olarak tarihe geçen Binali Yıldırım için hazırlanan veda klibi sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

24 Haziran seçimlerinin ardından bir dönem sona erdi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hayata geçti. TBMM'de 8 Temmuz Pazar günü düzenlenecek yemin töreni ile birlikte Başbakanlık makamı da resmen kalkacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı olarak tarihe geçen Binali Yıldırım için veda klibi hazırlandı. Başbakanlık basın müşavirliği tarafından hazırlanan ve Başbakan Yıldırım'ın Başbakanlık personeliyle veda programında barkovizyonda gösterilen "Son Başbakan" filminde Yıldırım'ın, Erzincan Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünden Başbakanlığa uzanan hayat hikayesi anlatıldı. Ayrıca, Başbakan Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile katıldığı çeşitli programlar, imza attığı mega projeler, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı dik duruşu, yurt içi ve yurt dışında harcadığı yoğun mesaide klipte yer aldı. - ANKARA