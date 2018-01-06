Başbakan Yıldırım'a Kırşehir'de Yoğun İlgi

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nın 6. Olağan Kongresine katılmak üzere Kırşehir'e gelen Başbakan Binali Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nın 6. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Kırşehir'e geldi. Aşık Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen kongrenin ardından Kırşehir Valiliği'ni ziyaret eden Başbakan Yıldırım, ziyaretin ardından valilik önünde bekleyen vatandaşlar ile görüştü. Vatandaşlarla sohbet eden Başbakan Binali Yıldırım, fotoğraf çektirdi. Başbakan Yıldırım, daha sonra Ankara'ya dönmek üzere kentten ayrıldı. - KIRŞEHİR