Başbakan Yıldırım: "70'ten Fazla Ülke Suriye'de Çözüm İçin Olduğunu Söylüyor Ama Çözüm Bir Türlü...

Başbakan Binali Yıldırım, "70 den fazla ülke Suriye'de çözüm için olduğunu söylüyor ama çözüm bir türlü gelmiyor. BM ne yazık ki, çoğu zaman çözüm üretmekte aciz kalıyor" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım 6. Küresel Bakü Formu'na katıldı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından "Katılımcı Toplumlar Oluşturmak İçin Farkları Azaltmak" başlığı altında düzenlenen foruma, Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çeşitli ülkelerin Başbakanları, bakanlar, eski Cumhurbaşkanları ve çok sayıda davetli katıldı. 6. Küresel Bakü Formu'nun "Güç: Büyük Güçler ve Geri Kalanlar" adlı panelinde konuşma gerçekleştirdi. Başbakan Binali Yıldırım, "Küreselleşmenin getirdiği fırsatlardan, imkanlardan hep bahsederiz ama küreselleşmenin maliyetini ne yazık ki konuşmuyoruz. Geçmişe göre ülkeler arasında mesafeler kısaldı. Bu durum aynı zamanda ülkelerin bir biriyle bağımlığını da arttırmış vaziyette. İnsanlığı tehdit eden sorunlarda küresel sonuçlar doğurur. Silahlı çatışmalar, terör, savaş kitlesel saldırılar artık berili ülkelerin değil herkesin sorunu haline geldi. Hiçbir ülke tek başına bu tehditlere başa çıkması, karşı koyması mümkün görünmüyor. İnsanlık ailesi bu tehditler karşısında geleceğini muhafaza etmek için ortak bir irade geliştirmeli ve daha yakın dayanışma içinde hareket etmeli. Myanmar'da, Arakan'da yaşanan insanlık trajedisi bizim meselemiz değildir demek şansımız yoktur. Karabağ'daki katliam ve soykırım bizim meselemiz değildir demek mümkün değildir. Irak'ta Suriye'de yaşayanlar, milyonlarca insanın yerlerinden, yurtlarında olması, mülteci durumuna düşmesi benim sorunum değil, onlar düşünsün diyemeyiz. Haksızlığa ve işgale göz yumarsak, sessiz kalırsak o zaman ne bölgesel, ne de küresel barışı tesis edebiliriz. Çabalar birleştirilmedikçe yangını seyreden ülkeler bir gün yangınla karşı karşıya kalacaktır" dedi.

"Savaş mağduru ülkelerdeki insanların ıstıraplarını dindirmek için Türkiye olarak bölgemizdeki yaşanan karışıklıkların bitirilmesi için büyük bir gayret gösteriyoruz" diyen Başbakan Yıldırım, "Bu kararlı çabamızda çoğu zaman yalnız kalsak da insani çizgimizden sapmadan ısrarla bu yolda devam ediyoruz. Sorunların çözümü için el birliği gerekir. 70'ten fazla ülke Suriye'de çözüm için olduğunu söylüyor ama çözüm bir türlü gelmiyor. Bölgede kim daha etkin hale gelecek. Böyle bir anlayış olduğu için bunun bedelini milyonlarca masum, gariban insan ödüyor" dedi.

"BM ne yazık ki, çoğu zaman çözüm üretmekte aciz kalıyor"

"Kısa vadeli hesapları bir kenara bırakıp uzun vadeli huzur refah küresel dayanışmaya daha çok fırsat vermemiz lazım" diyen Başbakan Yıldırım, "Öncellikle BM sisteminin acilen gözden geçirilmesi bir ihtiyaç haline gelmiştir. BM ne yazık ki, çoğu zaman çözüm üretmekte aciz kalıyor. BM daimi üyeleri maalesef birçok kere bu konularda birlikte hareket edemiyor. Daha kapsayıcı bütün ülkelerin sesini ve temsilini esas alan bir BM reformu bugün düne göre daha acil hale gelmiştir" ifadelerini kullandı. Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle Kafkasların istikrarı ve güvenliği için enerji ve ulaştırma projeleri ile Azerbaycan Gürcistan Türkiye olarak ciddi adımlar atıyoruz. Bu projeler sadece bölgeye istikrar sağlamıyor aynı zamanda Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar Avrasya coğrafyasına da hizmet ediyor. Türkiye NATO sınırlarını korumak için, Avrupa'nın güvenliğini her türlü terör tehdidinden korumak için büyük bir bedel ödüyor, büyük bir fedakarlık yapıyor. Türkiye'nin 911 km Suriye, 350 km Irak'la hududu var ve 1300 km aşan bu sınır boyuna her türlü terör tehdidine karşı çök büyük bedel ödüyoruz, çok büyük mücadele veriyoruz. Cerablus-Azez hattına 136 bin Suriyeli döndü, yerleşti ve normal yaşıyor. Bütün bunlar yapılırken ne yazık ki, yanımızda fazla kimseyi göremiyoruz. Yaptığımız taktir edildi, sırtımız sıvazlandı ama onun ötesinde bir katkı göremedik. Daha çok bir araya gelmemiz lazım. Daha çok küresel barış için, bölgesel farklılıklarını ortadan kaldırmak için daha fazla ortak yanlarımızın bulunması lazım. Kendini büyük güçler diye adlandıran ülkelerin sorumlulukları daha fazla. Ancak dünya 3-5 büyük güçten ibaret değil. 8 milyara yaklaşan dünya nüfusunda kendini büyük güç diye nitelendirenlerin oranı çok da değil. Küresel dayanışma, küresel kaynaşma ve ülkelerin bir birleri ile olan yardımlaşmaları eminim ki, gelecek kuşaklara daha iyi bir dünya bırakmamız için önemli bir fırsat olacaktır."

Öte yandan, Başbakan Yıldırım, forum kapsamında bir sıra ikili görüşmeler de gerçekleştirecek, Türk ve Azerbaycanlı iş adamlarıyla bir araya gelecek. - BAKÜ