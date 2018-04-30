Başbakan Yıldırım: "65 Yaş Yaşlılık Aylığı Diye Bir Şey Var, 3 Ayda Bir Ödeniyor; Her Ay İçin 266...

IHAAW182700-SIY/30-04-2018

- Başbakan Yıldırım: "65 Yaş yaşlılık aylığı diye bir şey var, 3 ayda bir ödeniyor; her ay için 266 TL... 600 bin civarında bu haktan yararlanan vatandaş var. Bunu 500 TL'ye çıkarıyoruz." 30.04.2018 18: 27: 00 TSI

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