Başbakan Yıldırım: "2018'de Devletin Verdiği Hizmetlerin Daha Kaliteli, Daha Eksiksiz Bir Şekilde...
Başbakan Yıldırım: "2018'de devletin verdiği hizmetlerin daha kaliteli, daha eksiksiz bir şekilde yerine getirilebilmesi için Sağlık Bakanlığı'na 36 bin, Milli Eğitim Bakanlığı'na 20 bin, Adalet Bakanlığı'na 15 bin, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 10 bin...
Başbakan Yıldırım: "2018'de devletin verdiği hizmetlerin daha kaliteli, daha eksiksiz bir şekilde yerine getirilebilmesi için Sağlık Bakanlığı'na 36 bin, Milli Eğitim Bakanlığı'na 20 bin, Adalet Bakanlığı'na 15 bin, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 10 bin 900, üniversitelerimize 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 2 bin ve üniversite hastanelerine 7 bin yeni personel alınacak. Böylece bütün kurumlarımızda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek."