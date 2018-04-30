Başbakan Yıldırım: "18-29 Yaş Arasında İş Yeri Açmak İsteyen Gençlere 3 Yıla Kadar Vergi Kolaylığı...

IHAAW182513-GEN/30-04-2018

- Başbakan Yıldırım: "18-29 yaş arasında iş yeri açmak isteyen gençlere 3 yıla kadar vergi kolaylığı getirmiştik. Ona şimdi bir ilave daha getiriyoruz. 3 yıllık gelir vergisi desteği devam edecek, bunun üzerine de 1 yıl boyunca Bağ-Kur primini devlet ödeyecek." 30.04.2018 18: 25: 13 TSI

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