Başbakan Yıldırım: "16 Senede Türkiye'yi Üç Kat Büyüttük"
-Meydanda toplanan vatandaşlar -Başbakan Binali Yıldırım'in halkı selamlaması -Yıldırım'ın konuşması SAMSUN - Başbakan Binali Yıldırım, Samsun'daki temasları kapsamında Batı Parkt'ta düzenlenen "Gençlik Şöleni"programda gençlerle buluştu.
-Meydanda toplanan vatandaşlar
-Başbakan Binali Yıldırım'in halkı selamlaması
-Yıldırım'ın konuşması SAMSUN - Başbakan Binali Yıldırım, Samsun'daki temasları kapsamında Batı Parkt'ta düzenlenen "Gençlik Şöleni"programda gençlerle buluştu.