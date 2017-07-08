Başbakan Yıldırım: "15 Yıldır Kazanımlarımızı Kalıcı Hale Getirmek İçin Adım Atmaya Devam Ediyoruz.

Başbakan Yıldırım: "15 yıldır kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek için adım atmaya devam ediyoruz. Ne zaman Türkiye ayağa kalksa, ne zaman Türkiye büyümeye, ileriye doğru gitmeye başlasa, bundan birileri rahatsız oluyor. Türkiye'de huzuru bozmak, istikrarı sekteye uğratmak için maalesef karanlık planlar hemen devreye giriyor."