Başbakan Yıldırım, "15 Yıl İçerisinde Devletle Millet Arasındaki Mesafeyi Kapattık"

Başbakan Yıldırım, "15 yıl içerisinde devletle millet arasındaki mesafeyi kapattık"

MANİSA - Başbakan Binali Yıldırım, Amerika'ya seslenerek, "Ey Amerika; bir terör örgütü ile iş tutarak diğer terör örgütünü yok edemeyeceğini ne zaman anlayacaksın?" diye sorarken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da "Kurtuluş buradadır" diyerek milli mutabakata davet etti.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Manisa İl Teşkilatı 6. Olağan Kongresine katıldı. Teşkilatının mevcut il başkanı Berk Mersinli'nin yeniden aday olduğu kongrede, salonun sevgi seliyle karşılaşan Başbakan Yıldırım, salonun çevresini dolaşarak halkı selamladı. Konuşmasında, Suriye'de terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele verildiğini ifade eden Başbakan Yıldırım, "Meğerse bu terör örgütlerinin ne kadar da sevenleri varmış. Aman bir girdik,er taraftan ses geliyor. Ama biz orada sadece terör örgütleri ile mücadele etmiyoruz. Orada terör örgütlerinin arkasına saklanan emperyal güçlere karşı da mücadele ediyoruz. Tıpkı Kurtuluş Savaşında yaptığımız gibi. Zeytin Dalı Harekatı; PKK, KCK, PYD ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yürütülen bir harekattır. YPG, PYD, DEAŞ'ı ayrı tutanlar artık bu yanlıştan vazgeçsin. Evvel gün bir grup DEAŞ'lı, PYD'lilere ve YPG'lilere yardım etmek için onlara katıldı. Ey Amerika; bir terör örgütü ile iş tutarak diğer terör örgütünü yok edemeyeceğini ne zaman anlayacaksın?" diye sordu. Başbakan Yıldırım, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da "Kılıçdaroğlu, millilik ve yerlilik lafını bugünlerde çok söylüyorsun. Tabii ki milli ve yerli olmak lazım. O halde buyur gel milli mutabakata sen de katıl. Sen de bu saflara katıl. Kurtuluş buradadır" diye seslendi.

"Kirli planlarını mutlaka bozacağız"

Suriye'de 7 yıldır devam eden iç savaşta terör örgütünü bölge insanına büyük zulümler yaptığını vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Gençleri, çocukları zorla kaçırıp ellerine silah verip ön saflarda ölüme gönderen bu terör örgütleri değil mi? Sivilleri canlı kalkan yapan bu alçaklar değil mi? Bu terör örgütlerinden en fazla zarar gören Türkiye'dir. Binlerce şehit verdik. Gerekirse yine şehitlerimiz olacak ama bunların ülke üzerindeki kirli planlarını da mutlaka bozacağız" diye konuştu.

"Kimsenin toprağında gözümüz yok"

Terör bitmediği için 3,5 milyon Suriyelinin misafir olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: "Afrin operasyonu ile terörü yok ettikten sonra Suriyeli kardeşlerimiz o topraklarda huzur içerisinde yaşamaya devam edecektir. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Amacımız topraklarımıza yönelecek silahlı terör faaliyetlerini sona erdirmek, Kilis'e, Reyhanlı'ya, Fatsa'ya atılan o roketleri füzeleri tamamen ortadan kaldırmak. Uluslararası hukuktan doğan hakkımızı kullanarak bu mücadeleyi yapıyoruz. Ülkemizi ve milletimizin güvenliği için her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz."

"Türkiye'ye kafa tutanlara bu sese kulak versin"

Konuşması sık sık sloganlarla kesilen Başbakan Binali Yıldırım, "Başbakan bizi Afrin'e götür" sloganlarına "Türkiye'ye kafa tutanlara bu sese kulak versin. 81 milyonun her biri bu ay yıldızlı bayrak için, bu ülke için bir Mehmetçik, bir Nene Hatun'dur" cevabını verirken, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganlarına ise "Şehitlerimiz olacak, acı yaşayacağız belki. Bağımsızlığı sürdürmenin, bayrağa sahip çıkmanın, vatan ve toprak bütünlüğünü muhafaza etmenin, 81 milyonun kardeşliğini ve can güvenliğini sağlamanın bedeli var. Bu bedeli ödeyeceğiz ama ülkemizin bölünmesine, emperyal emellerin istilasına asla müsaade etmeyeceğiz. İstiklal Savaşında nasıl şehitler verdiysek ve nasıl vatanı kurtardıysak, 15 Temmuz'da alçak darbecilere nasıl Türkiye'yi dar ettiysek şimdi de içeride ve dışarıda PKK, YPG, PYD, DEAŞ, bilumum terör örgütlerine gereken dersi bu millet verecek. Bunun için gereken her şey yapılacak" yanıtını verdi. Konuşmasında CHP Lider Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "Milli ve yerli olmamız gerektiğini söylüyor. Kim söylüyor; ana muhalefet partisi genel başkanı söylüyor. Yerlilik ve millilik nasıl olur 'PYD, YPG, terör örgütü değil' diyen milletvekilin varsa onlara gereken dersi vermekle olur. Millilik ve yerlilik PKK'lılarla, FETÖ'cülerle, PKK terör sevicilerle kol kola girmekle olmaz. Millilik ve yerlilik bu ülkenin birliğine, beraberliğine, 81 milyonun kardeşliğine saygı duymakla olur. Kılıçdaroğlu, millilik ve yerlilik lafını bugünlerde çok söylüyorsun. Güzel bir şey. Tabii ki milli ve yerli olmak lazım. O halde buyur gel milli mutabakata sen de katıl. Sen de bu saflara katıl. Kurtuluş buradadır." Slogana yanıt: "Bu millet gereken cevabı verecektir"

Salondan yükselen "Vur vur inlesin Amerika dinlesin" sloganlarına karşılık Yıldırım, "Gençler, bu ülkenin birliğine, beraberliğine, huzuruna, kardeşliğine zarar vermek isteyen kim olursa olsun, ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar uzak olursa olsun bu millet gereken cevabı verir" yanıtını verdi. Salonun doluluğuna dikkat çeken Yıldırım, "Ben bir şeyi merak ediyorum; içerisi tıklım tıklım, dışarıda bir sürü insan. Manisa'nın daha büyük salonu yok mu? Niye burada bu kongreyi yapıyoruz? Büyük salonumuz bitmek üzereymiş. O halde bir dahaki toplantımızı 10 bin kişilik salonda yapalım mı? Manisa'ya da bu yakışır. Sizlere de en güzeli yakışır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ekonomisi böylesi operasyonlarla etkilenmez"

15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye ekonomisini çökertmek için kimi odakların saldırıya geçtiğini kaydeden Başbakan Yıldırım, "Ekonomimiz öyle sağlam temellere oturuyor ki bu ve buna benzer girişimler emellerine ulaşamadı. 'Suriye'de yürüttüğümüz operasyon ekonomiyi olumsuz etkileyecek' dediler. Türkiye ekonomisi böylesi operasyonlarla etkilenmez. 35 yıldan beri buna benzer operasyonlar yapılıyor. Irak'ta Fırat Kalkanı'nda ve şimdi de Afrin'de teröre karşı bu operasyon sürdürmeye kararlıyız. Elde ettiğimiz büyük başarı, büyümedeki istikrarlı artış, ihracattaki artış, Türkiye'yi bütün yatırımcılar için stratejik ülke haline getirdi. 2018 yılında bütün sektörleriyle büyümeye gelişmeye devam edecek" dedi.

"Siyasi ve ekonomik istikrarı yakaladık"

15 yıl önce "Türkiye" denince akla krizin ve kaosun geldiğini dile getiren Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi ise 'Türkiye' denince akla istikrar geliyor, güven geliyor, güçlü ekonomi geliyor. Siyasi ve ekonomik istikrarı yakalayarak 15 yılda büyük başarılara imza attık. Türkiye'nin elde ettiği bu istikrar sadece bugünler için değil gelecek günlerimiz için de aynı şekilde önemlidir. Bu istikrara ve güvene sahip çıkmak hepimizin en öncelikli görevidir. Biz iktidara gelirken 'hiçbir sorun Türkiye'nin kaderi değildir' dedik. 2002'den bu yana da sorunları çözmek için canla başla çalışıyoruz. Daimi sorunlarımızı daimi hizmetlere dönüştürdük. Sorunları torunlara havale etmedik. Bugün Türkiye üç kat büyüdüyse işte sorunların üzerine giden ve sorunları torunlara bırakmayan bir iktidar olduğu içindir ve memleket sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan olduğu içindir."

"Devletle milleti barıştırdık"

15 yıl içerisinde devletle millet arasındaki mesafeyi kapattıklarını, devletle milleti barıştırdıklarını belirten Başbakan Yıldırım, "Bizim için Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan her vatandaşımızın başımızın üstünde yeri vardır. 'Sunni' demedik, 'Alevi' demedik, 'Türk' demedik, 'Kürt' demedik, hepsini birinci sınıf vatandaşımız gördük ve 'ay yıldızlı bayrağımız altında 80 milyon vatan evladının hepsine yer vardır' dedik. Ayrılıklarımızı hep zenginlik olarak gördük. Her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. 15 yıl içerisinde bir yandan memleketin gecikmiş hizmetlerini görürken diğer yandan da demokrasiye karşı kumpaslarla vesayetlerle darbe girişimleriyle mücadele ede ede bugünlere geldik. Demokrasimizin kalitesini yükselttik. Ekonomiyi ve refahı genişleterek tabana yaydık. Bütün illerimizin kalkınmasını aynı şekilde temin ettik" diyerek yapılan yatırımları anlattı.

"Türkiye yakın gelecekte enerji ticaretini merkezi haline gelecek"

Türkiye'nin AK Parti iktidarı ile birlikte küresel ekonomide söz sahibi olan ülkeler arasında olduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti: "Yatırım, üretim, istihdam artıyor. Geçen 10 yıllık dönemde enerji talep artışında en fazla yükselen ülke oldu. Enerji sektöründeki büyümede Çin'den sonra dünyada ikinciyiz. Enerjide dışa bağımlılığını azaltmak, yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmak için çalışıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynağımız yüzde 35 seviyesine çıktı. Bölgenin enerjini güvenliğini sağlamak yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah Türkiye yakın gelecekte enerji ticaretini merkezi haline gelecek. İhracatımız da planlandığı şekilde artmaya devam ediyor."

Öte yandan, Başbakan Yıldırım kendisine seslenen yaşlı bir kadınla ilgilenilmesi üzere talimat verirken, küçük bir kız çocuğuna da sahneye çağırarak sohbet etti. Kongreye; Başbakan Yardımcısı Mehmeh Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Öznur Çalık, Çiğdem Karaaslan ve Hamza Dağ, AK Parti'li milletvekilleri de katıldı. Kongrenin divan başkanlığını, Ali Aşlık yürüttü.