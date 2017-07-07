Başbakan Yıldırım: "(15 Temmuz darbe girişiminin 1. yılı) Rabbim ülkemize bu ve buna benzer bir felaket göstermesin. Eğer bu ve buna benzer çılgınlık yapmaya kalkanlar olursa şunu da herkes iyi bilmeli ki 15 Temmuz'da, o gece olanın misli misli daha fazlasıyla karşı karşıya olacaklardır. Bundan da herkes emin olsun ve aklını başına alsın."