Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(Uyum yasaları) Öncelik ve sonralık sırasına baktığımızda da seçim nedeniyle seçim yasaları ve siyasi partiler yasalarının Anayasa'dan kaynaklı zorunluluk nedeniyle bir önceliği var. O nedenle Mahalli Seçimler ve diğer Seçim Kanunları, Siyasi Partiler Kanunu gibi kanunlardaki değişikliklerin, Mart'tan önce Parlamento'dan geçmesi gerekiyor."