Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(Siha Tartışmaları) Bilgi Çok Net. Siha'ların...

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(SİHA tartışmaları) Bilgi çok net. SİHA'ların görüntüsü çok net. Uzun zamandır güvenlik güçleri tarafından takip ediliyorlar. Olayın olduğu gün de aynı kişiler, 4 kişi takip ediliyor. SİHA'lar bunları vuruyor. Bunlar silahlı, üzerlerinde silah da var. Diğer kişiler ise bunlarla irtibat içinde olan terör örgütü üyeleri, işbirlikçiler, onlara destek sağlayanlar. Hem silah var hem terör örgütünün elbiseleri var hem de onların terör örgütü üyesi olduğuna dair takipler, soruşturmalar var."