Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(S-400 füzelerinin alımı) Komşumuz Rusya ile bir görüşme başladı. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Putin arasındaki iyi diyalog da bunun hızlı ilerlemesine yol açtı ve Türkiye-Rusya arasında şu anda S-400 füzeleri konusunda anlaşmalar imzalandı, kaporalar ödendi. Bundan sonra süreç devam edecek. Kendi güvenliğimiz bakımından bunu zorunlu görüyoruz. Dolayısıyla burada CHP liderinin memnun olması gereken bir şey var. Çünkü bu füzeler onun da güvenliği için alınıyor, bu ülkenin güvenliği için alınıyor."