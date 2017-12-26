Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(KHK'ların TBMM tatildeyken çıkarılmasına yönelik eleştiriler) 'Meclisin çalışacağı salı, çarşamba, perşembe günü hükümet kararname çıkarır, bunun dışındaki günlerde kararname çıkarmaz' demek fevkalade büyük bir yanlışlıktır. Kararnamenin bir vakti yoktur. İhtiyaç duyulması, olağanüstü halin gerektirdiği durumların var olması halinde hükümet OHAL devam ettiği sürece kanun hükmüne kararname çıkarabilir."