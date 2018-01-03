Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(İran'daki Protestolar) Türkiye, Dış Müdahalelerle...
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(İran'daki protestolar) Türkiye, dış müdahalelerle veya şiddet kullanarak zorla ya da anayasa ve yasaların çizdiği meşru yol dışında başka bir yöntemle iktidara gelmeye de iktidarı değiştirmeye de karşıdır.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(İran'daki protestolar) Türkiye, dış müdahalelerle veya şiddet kullanarak zorla ya da anayasa ve yasaların çizdiği meşru yol dışında başka bir yöntemle iktidara gelmeye de iktidarı değiştirmeye de karşıdır."