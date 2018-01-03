Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(İran'daki protestolar) Türkiye, dış müdahalelerle veya şiddet kullanarak zorla ya da anayasa ve yasaların çizdiği meşru yol dışında başka bir yöntemle iktidara gelmeye de iktidarı değiştirmeye de karşıdır."