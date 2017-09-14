Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(IKBY'deki referandum tartışmaları) Bu referandumun iptali doğru olandır. Eğer referandum iptal edilmezse elbette bunun bedelleri olacaktır, karşılığı olacaktır ve referandumun ortaya çıkaracağı sonuçlar istikrarsızlık, kriz, kaos olacaktır. Başka güvenlik riskleri olacaktır ve bugün öngörülemeyen pek çok sorun ortaya çıkacaktır."