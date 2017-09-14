Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(HDP'li Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşananlar) Bizim inancımıza göre insanların ölümünden sonra defnedileceği yerlerde yapılması gereken işler bellidir, onun dışında yapılacak şeyler inancımızın da tasvip etmediği, doğru görmediği şeylerdir. Toplumumuzu gerecek, insanlarımız arasındaki kardeşlik hukukunu zedeleyecek böylesi saygısız davranışlardan uzak durmak lazım. Bu tür davranışların kimseye bir faydası yok."