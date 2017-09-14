Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(Chp'nin Danıştay Başkanı Güngör ile İlgili...

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(CHP'nin Danıştay Başkanı Güngör ile ilgili Danıştay'a başvurusu) Hakimler, savcılar her gün siyasilerle polemiğe giremez ki onların meslekleri de buna izin vermez ama yargı camiasında emin olun Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin yargı görevi yapanlara bu saygısız üslubundan dolayı çok büyük rahatsızlık var. Hakimler, savcılar mesleğin vakar ve onurunu korumak zorundadır ve onlar koruyorlar."