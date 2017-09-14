Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(ABD'deki davaya Zafer Çağlayan'ın dahil edildiği iddiaları) Bu davayı görecek mahkemenin başkanı Richard Berman, 2014 yılında Fetullahçı Terör Örgütü'nün 17/25 süreçlerindeki propagandalarına ve politikalarına destek vermek maksadıyla Türkiye'de düzenlenen uluslararası bir kongreye moderatör olarak katıldı. Orada Zaman gazetesine, örgütün yayın organına röportaj verdi ve FETÖ'nün argümanlarını kullanarak açıklamalar yaptı."